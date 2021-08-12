Повені на півночі Туреччини: кількість жертв зросла

Внаслідок сильних дощів і повеней у північних причорноморських провінціях Туреччини вже дев’ять підтверджених загиблих, одна людина вважається зниклою безвісти, повідомляє Європейська правда.

На ранок 12 серпня підтверджена кількість жертв складала шість осіб. Згодом надійшли повідомлення про загибель ще трьох людей у провінції Кастамону. Одна людина з провінції Бартин, 85-річна жінка, вважається зниклою безвісти, повідомили в Агентстві з надзвичайних ситуацій (AFAD).

Тринадцять людей потрапили до лікарні після обвалу моста, по якому вони проїздили на автомобілях.

Внаслідок стихії знеструмлені десятки сіл у районі Улус, довелося евакуювати лікарню в місті Аянчик провінії Сіноп.

У районах стихійного лиха продовжують роботу рятувальники та волонтери турецького Червоного півмісяця. В Аянчику евакуювали гелікоптерами близько 20 людей, заблокованих у своїх будинках.