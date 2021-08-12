У Мінцифри погоджують COVID-сертифікати з Google

Українські користувачі смартфонів з Android досі не отримали доступу до бета-тесту COVID-сертифікату в застосунку "Дія". Затримка виникла через погодження з Google, повідомляє РБК-Україна.

"Наразі погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо очікувати на схвалення нової версії у Play Market" , - заявили в сервісі.

Після того, як міністерство отримає рішення Google та Play Market, бета-тестування COVID-сертифікату розпочнеться і на платформі Android. Точних термінів поки не називають.

Нагадаємо, бета-тестування COVID-сертифікату стартувало ще 1 липня. Однак отримали доступ до нього поки тільки власники смартфонів на iOS.

Додамо, український COVID-сертифікат в "Дії" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

Автор: Дмитро Левицький