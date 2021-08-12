Туреччина хоче побудувати в Україні центр по збірці безпілотників

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанія Baykar розробляє інвестиційний проєкт із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збору БПЛА, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявила заступниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден.

"Baykar має намір інвестувати в Україну і наразі розробляє відповідний інвестиційний проект" , - повідомила вона під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві в четвер.

За її словами, проєкт передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами.

Водночас, на думку Озден, необхідна дискусія про наявні в Україні стимули підтримки інвесторів, зокрема передбачені законами про підтримку проєктів зі значними інвестиціями (закон "про інвестнянь") і про індустріальні парки (ІП).

"Інвестори хочуть прийти в Україну, і є закони - про підтримку проектів зі значними інвестиціями, про індустріальні парки. Але вони ще не працюють, ми очікуємо механізмів їх реалізації, і якщо ці проєкти порівнювати, то ми бачимо, що закон про індустріальні парки надає набагато більше переваг, ніж закон про інвестпроєкти" , - сказала заступник гендиректора Baykar.

Вона нагадала, що закон про інвестнянь надає до 30% допомоги з боку держави, але наголосила, що іноземний інвестор під час вибору країни для інвестування, порівнює декілька країн та можливостей і обирає найбільш прийнятні для нього стимули.

Озден зазначила, що в Туреччині стимули для інвесторів досягають 200%, а в рамках ІП також надається допомога для переведення земель у статус промислових, тоді як в Україні це складно зробити.

"Індустріальним паркам у Туреччині також надають стимули з ПДВ, немає податку на прибуток, немає ПДВ на імпорт, немає ПДВ на товари, соціальні відрахування покриває держава" , - зазначила речник.

Вона також повідомила, що Baykar виступає за створення механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України, співпрацю у сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв).

Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.

"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави" , - резюмувала Озден.

Компанія Baykar створена більше ніж 30 років тому і за цей час пройшла шлях від виробника деталей для автомобілів до ведучого всесвітньо відомого виробника БПЛА з кількістю працівників 1600 осіб.

За словами Озден, у 2000 році було створено науково-дослідний центр, і за 20 років компанія експортувала продукцію до восьми країн світу.