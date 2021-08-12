У Харкові закінчили виготовлення танка Оплот

У Харкові на Заводі імені Малишева виготовили танк "Оплот", який братиме участь у параді до Дня Незалежності, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що вперше новий "Оплот" можна буде побачити під час військового параду до 30-річчя незалежності України, який відбудеться 24 серпня в Києві. Новий танк демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, зокрема іноземним.

"Попри на деякі упереджені заяви в засобах масової інформації, працівники Заводу ім. Малишева в черговий раз довели, що здатні якісно і своєчасно виконувати контракти для вітчизняних і українських замовників: від окремих деталей та вузлів до повноцінних сучасних бойових машин" , - відзначив гендиректор підприємства Василь Крилас.

Він додав, що участь нового Оплота в параді до Дня Незалежності буде великою гордістю для колективу Заводу.