Названо найгірших дружин за знаком Зодіаку: з ними краще не зв'язуватися

Астрологи розповіли, жінки яких знаків Зодіаку не створені для сім'ї. Вони цінують свою свободу і не готові проміняти її на шлюб, повідомляє УНИАН.

Овен

Овни будуть прекрасними мамами, але не дружинами. Їх запалу вистачить не надовго, а потім вони пустяться у всі тяжкі. Хоча, якщо ви любите емоційні гойдалки, то такі жінки для вас.

Телець

З Тельцями дуже важко налагодити контакт, бо вони зациклені тільки на собі. Більш того, вони можуть втекти від вас навіть в день весілля.

Діва

Діви часто відлякують чоловіків своєю самодостатністю. Вони в буквальному сенсі виступають в ролі тирана. Не кожен чоловік готовий на таке піти.

Терези

Ці дами часто спеціально провокують своїх коханих на ревнощі. А все тому, що їм завжди не вистачає уваги. Якщо ви готові до того, що у ваших стосунках завжди буде хтось третій, тоді вперед.

Стрілець

У тихому вирі чорти водяться. Жінки-Стрільці спочатку показують свої найкращі сторони, а потім вони із задоволенням наплюють і на вас, і на ваші бажання. Їм ніхто не указ.