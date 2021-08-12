У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух автомобільного транспорту, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Причина - проведення зйомок до Дня Незалежності. Рух автотранспорту буде обмежено з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня на території Золотоворітського скверу, на вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка), на вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал, будинок 6-А на вулиці Золотоворітській).