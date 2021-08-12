Президент Польщі відвідає саміт "Кримської платформи"

Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня незалежності України, де візьме участь у саміті Кримської платформи, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби канцелярії польського президента.

"23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь в саміті Кримської платформи та святкуванні Дня незалежності України в Києві" , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість країн-учасниць саміту Кримської платформи збільшилася до 38.