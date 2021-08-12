Валютний ринок: підсумки четверга

Гривня від вчорашнього погашення ОВДП так і не з'явилася на міжбанківському валютному ринку. Тому котирування безготівкового долара продовжили зниження, і тоді поява Національного банку трохи загальмувало процес.

Обсяг пропозиції валюти сьогодні був істотно менше, ніж у попередні дні. Таким нехитрим чином експортери дали зрозуміти, що не згодні продавати долари та євро за будь-яку ціну. Однак попит теж знизився: частина імпортерів купила потрібну суму, злякавшись зростання, у вівторок і середу, а ті, що залишилися, вирішили вичікувати до останнього. Перекіс у бік пропозиції все ж відчувався, тому котирування пішли вниз.

У цій ситуації знову не залишився в стороні Національний банк: дочекавшись, коли цінник опустять в район 26,76 гривень, регулятор вийшов з покупкою, але не став виставляти ордер, а за звичкою просто прибрав з ринку (задовольнив заявки) найдешевші пропозиції, тим самим загальмувавши зниження. Втім, після відходу регулятора зниження все одно продовжилося: мета зупинити курс долара на конкретному рівні, схоже, сьогодні Нацбанком і не ставилася.

Закрили торги четверга на 5,5 копійок на покупці і на 4 копійки на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,70/26,80 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися з уже традиційним спредом 10 копійок. Покупці з самого ранку поспішили натякнути, що розраховують на нижчі ціни. Втім, їм це не особливо вдалося: продавці не поспішали влаштовувати розпродаж. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,755 гривень пройшла лише в 9:57. Бачачи непоступливість продавців, ті покупці, яким терміново потрібно було купити валюту, вирішили підняти цінники.

В результаті до 10:45 котирування зросли до 26,785 гривень на покупку і 26,805 гривень на продажу. За такою ціною бажаючих продати було дуже багато, і котирування знову почали знижуватися. В районі 26,76 гривень виникла загроза обвалу, тому на ринку з'явився Національний банк. Він не стільки прагнув купувати валюту, скільки продемонструвати, що стежить за ситуацією. Після відходу регулятора зниження продовжилося до денних мінімумів.

Котирування закриття - 26,725/26,75 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав на 94 млн у порівнянні з середою і склав 148,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7815 гривень. Офіційний курс долара на 13 серпня встановлений на позначці 26,7686 гривень за долар, зниження на 3,56 копійки. Офіційний курс євро на 13 серпня встановлений на позначці 31,4210 гривні за євро, зростання на 1,05 копійки.

Курс готівкового долара в обмінниках Києва за день знизився приблизно на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,87-26,88 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,82-26,83 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1741. Євро протягом дня кілька разів то опускався вниз, то підіймався догори, реагуючи на новини, що з'являлися. Публікація чергової порції американської статистики о 15:30 допомогла долару ненадовго зміцнитися, але до вечора євро відіграв всі втрати. Ціна готівкового євро протягом дня знизилася приблизно на 8 копійок: вранці київські обмінки продавали його по 31,48-31,50 гривень, а до вечора готові були віддавати по 31,40-31,42 гривень.

Російський рубль сьогодні так і не зміг визначитися з напрямком подальшого руху. Весь день він коливався між рівнями 73,35 і 73,70 рубля за долар. Станом на 19:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,46-73,52 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали по 3,62-3,65 гривні за 10 рублів.