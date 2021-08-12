Синоптик передбачив "біблійний потоп" у Криму

Рекордна кількість опадів очікується в Криму, а також в Краснодарському краї Росії, повідомляє РИА Новости.

Про це написав на своїй сторінці в Instagram провідний співробітник центру погоди "Фобос" Євген Тишковець.

"Біблійний потоп насувається на схід Криму і Тамань!" , - написав він.

За його словами, в Керчі випаде 151 міліметр опадів за 24 години при місячній нормі в 44 міліметри. Фахівець підкреслив, що це в 1,7 рази більше, ніж випало під час потопу 17 червня 2021 року.

На заході Краснодарського краю очікується 186 міліметрів опадів за добу, 370 відсотків від норми серпня.