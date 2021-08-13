Розкрито витрати колишньої дружини Безоса

Маккензі Скотт пожертвувала на благодійність не менше 4,3 мільярда доларів, при цьому діяльність однієї з найбагатших і найвпливовіших жінок планети покрита таємницею, повідомляє "Лента.ру".

Колишня дружина найбагатшої на планеті людини Джеффа Безоса відмовляється будь-яким чином коментувати свої пожертви. Агентство Bloomberg класифікувало 375 грантів загальною сумою 4,3 мільярди доларів.

Скотт отримала статок тільки після розлучення з Безосом у 2019 році. Незабаром після цього вона підписала «Клятву дарування», пообіцявши пожертвувати більшу частину коштів за життя або після смерті через заповіт. За останніми підрахунками, вона і її новий чоловік, вчитель природничих наук з Сіетла Ден Джуетт (Dan Jewett), віддадуть на благодійність в цілому 58 мільярдів доларів.

Всього ж відомо про 786 пожертвувань Скотт. При цьому 411 одержувачів не розкривають розмір допомоги. Багато з них - це невеликі організації, які навряд чи зможуть коли-небудь залучити великих спонсорів. Адресати пожертвувань побоюються, що інші жертводавці можуть направити свої гроші в інше місце, якщо дізнаються про велику суму. Проте, тільки один з 270 респондентів Bloomberg, відповів на опитування, повідомив, що фінансування зменшилися після пожертвування Скотт.

На відміну від інших відомих мільярдерів-філантропів Скотт жертвує в самі різні сфери життя. Гроші Скотт спрямовуються на вирішення особливо гострих в даний момент проблем. Так, після вбивства Джорджа Флойда в 2020 році з 1,7 мільярда доларів майже третина була відправлена організаціям по боротьбі за расову рівність.

Понад 1,6 мільярда доларів отримали освітні некомерційні організації, коледжі та університети, причому більша частина грошей була спрямована в історично «чорні» навчальні заклади та освітні установи для латиноамериканців. Організації соціальної підтримки, які годують, розміщують і підтримують нужденних, отримали близько 1 мільярда доларів, а ще 1,2 мільярда доларів пішли на гранти НКО, які займаються збором коштів на благодійність.