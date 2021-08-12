Переговори щодо Донбасу: Україна запросила США

Глава Мінреінтеграції Олексій Резніков зустрівся з директором Ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом - політики обговорили переговори щодо Донбасу, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у четвер, 12 серпня.

"У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів і пожвавлення відповідних дипломатичних процесів" , - відзначили у Мінреінтеграції.

Крім того, Сміт заявив зі свого боку про готовність Вашингтона до візиту українського президента Володимира Зеленського, а також висловив підтримку Кримській платформі і процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.