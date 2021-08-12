У російському місті найбрудніше повітря в світі

Російське місто Красноярськ втретє очолило рейтинг мегаполісів світу з найвищим рівнем забруднення атмосфери, повідомляє Рамблер.

Про це свідчать дані сервісу IQAir, що відстежує якість повітря в реальному часі.

Станом на 11 серпня, російське місто перебувало на першому рядку списку з індексом якості повітря (AQI), рівним 427. Нижче розташувалися Кабул (Афганістан) і Колката (Індія) зі значно меншим рівнем забруднення - 152 і 122 відповідно. У десятку також увійшли Улан-Батор (Монголія), Дубай (ОАЕ), Денвер (США), Сантьяго (Чилі), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Лахор (Пакистан) і Джакарта (Індонезія).

Найменшою кількість забруднень знайшли в Сіетлі (США), Празі (Чеська Республіка), Портленді (США), Мельбурні (Австралія) і Вроцлаві (Польща). Москва зайняла 47-у позицію зі значенням забруднення в 55.

Найбрудніше повітря у світі в Красноярську знайшли в серпні 2020 року. Тоді індекс якості атмосфери дорівнював 158. Нижче розташувалися Джакарта і Лондон. У липні 2021 року столиця Сибіру знову зайняла перший рядок рейтингу з тим же показником. У топ-3 також потрапили столиця Перу Ліма і столиця Узбекистану Ташкент.

Експерти оцінюють якість повітря (AQI) за шкалою. Залежно від рівня забруднення атмосфери міста розподіляють по зонах, з яких зелений сектор відповідає "доброму" показнику, жовтий - "помірного", і так до останнього, "фіолетового", який позначає "підвищену небезпеку".