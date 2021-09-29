Продукти: як правильно зберігати, щоб вони залишалися свіжими

Продукти – одна з головних складових у харчуванні кожної людини. Для того, щоб вони довше були свіжими, необхідно правильно їх зберігати, повідомляє 24 Канал.

Для цього існує кілька корисних лайфхаків. Ними поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

"Найголовніше у нашому здоровому раціоні – свіжі продукти. Лише при правильному їх зберіганні у холодильнику, можна домогтися свіжості на довгий час. Ви ж не хочете щодня викидати зіпсовані й купувати нові? Цього не станеться, якщо ви їх правильно їх зберігатиме," , – зазначила Боржемська.

Лайфхаки для зберігання продуктів

Деякі фрукти та овочі не можна зберігати разом. За словами фітнес-тренерка, це пов'язано з тим, що після дозрівання деякі продукти активніше за інших виділяють газ етилен. До таких належать: банани, сливи, груші, дині, абрикоси. А ось яблука, огірки, кавун, картопля та баклажани чутливі до дії етилену і починають псуватися. Тому рекомендується ці дві групи продуктів зберігати подалі одна від одної.

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