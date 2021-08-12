Вчені знайшли новий вид медуз в Атлантичному океані

Вчені в ході дослідження північної частини Атлантичного океану на глибині майже 700 метрів імовірно виявили раніше невідомий вид медузи, повідомляє УНІАН.

Згідно із заявою Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), медуза може належати до роду Poralia.

Відзначається, що досі був описаний тільки один інший вид Poralia - Poralia rufescens, що має дзвоноподібне тіло, 30 щупалець і мешкає на глибині у Світовому океані.

Знайдена медуза має криваво-червоний колір і зовні схожа на берет із бахромою. Її помітили біля узбережжя штату Род-Айленд (США) під час занурення дистанційно керованого апарата Deep Discoverer на максимальну глибину близько 915 м.

Стажер NOAA Квінн Гірасек, який вивчає біологію в коледжі Джуніата в Пенсільванії, вперше побачив медузу, коментуючи кадри із занурення.

"В цілому, були помічені найрізноманітніші тварини, такі як ктенофори (також звані гребінцевими желе), книдарії, ракоподібні та актиноптерігія (променепері риби). Ми також бачили кілька неописаних родів та потенційно нових видів" , - сказав Гірасек.

Експедиція NOAA North Atlantic Stepping Stones тривала з 30 червня по 29 липня. Команда здійснила 25 занурень на глибинах від 250 до 4000 м для дослідження глибоководних істот, що мешкають в цьому районі Атлантики.