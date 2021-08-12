ВООЗ буде з'ясовувати походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням Походження коронавірусу. Група експертів буде називатися Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO), повідомляє РБК-Україна.

Так, консультативна група відповідатиме за консультування ВООЗ з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно коронавірусу вона буде підтримувати швидке проведення досліджень.

"Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь всі держави-члени" , - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ закликав уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень Походження коронавірусу і працювати для розробки загальної структури для майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

"Цей відкритий заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення широкого спектру наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього з'являється або знову з'являється патогену з пандемічним потенціалом" , - йдеться в повідомленні.

ВООЗ також сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення походження SARS-CoV-2 для того, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.