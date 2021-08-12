Ляшко анонсував поставки нових засобів проти COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом очікуються поставки в Україну нових лікарських засобів проти COVID-інфекції.

Про це він заявив в рамках візиту в Кропивницький під час брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".