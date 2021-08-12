Ляшко анонсував поставки нових засобів проти COVID-19
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом очікуються поставки в Україну нових лікарських засобів проти COVID-інфекції.
Про це він заявив в рамках візиту в Кропивницький під час брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".
"Ми зараз робимо акцент на те, щоб всі ліжка, які відведені для госпіталізації хворих COVID-19, були забезпечені в першу чергу кисневою терапією. Надалі - МОЗ вирішує питання, і найближчим часом очікуються поставки інших лікарських засобів, які допоможуть рятувати українців під час спалаху COVID-19 ", - сказав Ляшко.