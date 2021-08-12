Перший мігрант з Іраку добровільно покинув Литву

Литву добровільно покинув нелегальний мігрант з Іраку, який потрапив у країну з Білорусі в червні нинішнього року. Він погодився повернутися додому після того, як йому запропонували фінансову виплату, повідомляє Кореспондент.

Це перший подібний випадок, йдеться в повідомленні МВС Литви в четвер, 12 серпня.

"Громадянин Іраку, який незаконно в'їхав до Литовської Республіки, погодився скористатися нашою допомогою і фінансової виплатою й прийняв рішення повернутися додому" , - сказала глава відомства Агне Білотайте.

Нелегалу був куплений квиток на літак і виплачені дорожні витрати в розмірі 300 євро. Сьогодні ввечері він вилетів з аеропорту Вільнюса в Стамбул.

У відомстві зазначили, що країну готові покинути ще як мінімум 10 громадян Іраку та інших країн, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон.

За словами Білотайте, МВС готове надавати фінансову підтримку мігрантам, яким не наданий притулок в Литві, в добровільну депортацію, якщо вони подадуть відповідний запит і будуть співпрацювати.

Зазначено, що з квітня цього року Департамент міграції прийняв 128 рішень про відмову в наданні притулку, в основному громадянам Іраку. Жодному з новоприбулих не був наданий притулок.

За останніми даними, в цьому році литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 4 115 мігрантів.