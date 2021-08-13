В ЄС попередили талібів про невизнання їх влади

ЄС закликає рух "Талібан" негайно зупинити настання, попереджає талібів про ізоляцію і невизнання в разі захоплення ними влади в Афганістані, заявив в четвер глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ЄС закликає "Талібан" негайно відновити регулярні та структуровані переговори по суті, негайно зупинити насильство, і приступити до дотримання режиму всеосяжного і остаточного припинення вогню" , - йдеться в заяві Борреля.

"Якщо владу захоплять силою і відновлять Ісламський Емірат (так називають свій уряд таліби - ред.), "Талібан" зіткнеться з невизнанням, ізоляцією, відсутністю м﻿іжнародної підтримки, а також з перспективою продовження конфлікту і затяжній нестабільності в Афганістані" , - підкреслив Боррель.

Він зазначив, що напади з боку бойовиків руху приносять "неприйнятні страждання жителям Афганістану".

"Ми закликаємо Ісламську Республіку Афганістан врегулювати політичні розбіжності, збільшити представництво всіх зацікавлених сторін і співпрацювати з "Талібаном" з єдиної точки зору" , - вказав глава дипломатії ЄС.

Боррель запевнив, що Брюссель прагне продовжити підтримку афганського народу, однак вона буде залежати від "мирного і всеосяжного врегулювання і поваги основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молодь і меншини".