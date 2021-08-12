В Британии неизвестный застрелил пятерых человек

У британському місті Плімут, що в графстві Девон, близько 18:10 за місцевим часом (20:10 за Києвом) невідомий відкрив стрілянину по людях. ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих і про те, що самого стрільця ліквідували, повідомляє Страна.ua.

За даними Sky News постріли пролунали в районі Плімута під назвою Кейхем. Стрілок вбив, за попередніми даними, п'ятеро, і ще кількох людей поранив. Вони вже отримують всю необхідну допомогу в лікарні.

Самого нападника застрелили правоохоронці. За інформацією Sky News, поліція не розглядає інцидент як теракт, а стрілець не знаходився в бігах.

Район вулиці Біддік Драйв, де сталася трагедія, як і раніше оточений, і поліція заявляє, що контролює ситуацію.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател закликала всіх зберігати спокій, дотримуватися порад поліції та дозволити службам екстреної допомоги виконувати свою роботу.

У соцмережах з'явилося відео з місця побоїща, на якому видно накрите простирадлом тіло в оточенні правоохоронців. Кому воно належить - жертвам нападника або стрілку - незрозуміло.