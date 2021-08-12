Нафтова пляма в Чорному морі рухається до берегів України

Пляма утворилася через розлив нафти біля узбережжя РФ. Про це заявив в ефірі російського телеканалу "Дождь" еколог Веніамін Голубітченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільше лихо вже настало ... Майже всі плями потягнуло в ту сторону, природно, круговою течією, яка циркулює в Чорному морі. Воно рухається від Сочі, Туапсе, уздовж берега, повз Новоросійська в сторону Анапи і далі в сторони Керчі, і далі Криму" , - розповів він.

Еколог зазначив, що в офіційних повідомленнях, швидше за все, навмисне занизили кількість розлитої нафти.

"Якби відразу пляму засипали сорбентами, то це не дало б плямі далі піти по площі" , - додав Голубітченко.

Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму, відповідальне за аварію, стверджувало, що розмір плями становить всього близько 200 квадратних метрів, проте завдяки супутниковим знімкам вчені з'ясували, що масштаби катастрофи в реальності більше офіційних в 400 тисяч разів.