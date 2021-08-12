На Львівщині медики оголосили голодування через борги по зарплатам

Працівники міської лікарні Соснівки Львівської області 12 серпня оголосили голодування, вимагаючи виплатити заборгованості по заробітній платі, які накопичилися з квітня 2021 року, повідомляє Страна.ua.

Про це написала в Фейсбуці глава первинної лікарняному профспілкової організації Вільної профспілки медпрацівників України Оксана Гладун.

Борги із зарплати за три місяці склали три мільйони гривень. Днем співробітники лікарні влаштували акцію протесту, вимагаючи стабілізації роботи медустанови. А ввечері вирішили перейти до більш радикальних дій - залишитися на робочих місцях і оголосити голодування.

За їх словами, вони опинилися в безвихідній ситуації через нездатність місцевої влади вирішити проблеми трудового колективу.

За словами Гладун, якщо медики звільняться і знайдуть іншу роботу, то жителям Соснівки з населенням 11 тисяч чоловік ніде буде отримувати медичну допомогу. Вона закликала співгромадян в п'ятницю прийти в лікарню і підтримати позицію голодуючих.