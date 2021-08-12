Суд відправив під варту заступника мера Миколаєва

Віце-мера Миколаєва і директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Сергія Коренєва заарештували на 60 діб з можливістю внесення застави в 3 мільйони 518 тисяч гривень. Трансляція засідання велася на каналі ВАСУ в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прокурор САП Сергій Козачина наполягав на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою під заставу розміром в 22 мільйона 700 тисяч гривень з урахуванням вже обраних заходів щодо Марини Лозовенко і Олександра Брижату.

Сторона захисту віце-мера заперечила, що Сергій Коренєв володіє "бездоганною репутацією" і жодного разу раніше не порушував закон, а співробітники НАБУ створюють справі "громадський резонанс і негативний імідж".

В результаті суд вирішив частково задовольнити клопотання прокурора і обрав Сергію Коренєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 жовтня 2021 роки з можливістю внесення 3 мільйонів 518 тисяч 500 гривень застави.