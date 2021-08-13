У Грузії блискавкою вбило стадо овець

У південній Грузії в результаті удару блискавки на горі Діді Абуль загинули 530 овець, які паслися на пасовище. Пастух відбувся втратою свідомості, повідомляє Страна.ua.

За словами пастуха по ним вдарила блискавка. Він в результаті удару всього лише знепритомнів, а коли прийшов до тями, то виявив, що частина тварин загинула, передає грузинське видання Jnews.

Як розповів виданню житель місцевого села Тамбовка, Микола Лєванов, він тримає стадо з 600 овець. Разом з його стадом на пасовищі знаходилося ще близько 1 500 овець інших фермерів.

Всього в результаті удару блискавки загинуло 530 тварин. Фермери не змогли спустити тіла всіх тварин, тому вони прийняли рішення спалити тіла прямо на горі.

Видання на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, на якому видно тіла загиблих тварин. Ціна однієї вівці в Грузії коливається в районі 110-115 доларів.