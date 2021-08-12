Беленюк розкритикував чиновників за відпочинок на Олімпіаді

Нардеп і олімпійський чемпіон Жан Беленюк розкритикував українських спортивних чиновників, які використовують поїздки на міжнародні спортивні змагання для власних розваг, повідомляє УНІАН.

Свою заяву Беленюк зробив в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи скандал, коли спортсменку з України залишили на Олімпійських іграх у Токіо без тренера.

Він нагадав, що відправив за даним фактом звернення до Міністерства молоді та спорту для з'ясування складу делегацій чиновників і функціоналу кожного делегата.

"У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають такі заходи, як Олімпійські ігри, як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви та відпочити і не ставлять в пріоритет потреби спортсменів" , - заявив олімпійський чемпіон.

Аналогічна ситуація, за його словами, сталася на Олімпіаді в Токіо, коли українську спортсменку не почули й не взяли на змагання її тренера.