Беленюк розкритикував чиновників за відпочинок на Олімпіаді
Нардеп і олімпійський чемпіон Жан Беленюк розкритикував українських спортивних чиновників, які використовують поїздки на міжнародні спортивні змагання для власних розваг, повідомляє УНІАН.
Свою заяву Беленюк зробив в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи скандал, коли спортсменку з України залишили на Олімпійських іграх у Токіо без тренера.
Він нагадав, що відправив за даним фактом звернення до Міністерства молоді та спорту для з'ясування складу делегацій чиновників і функціоналу кожного делегата.
"У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають такі заходи, як Олімпійські ігри, як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви та відпочити і не ставлять в пріоритет потреби спортсменів", - заявив олімпійський чемпіон.
Аналогічна ситуація, за його словами, сталася на Олімпіаді в Токіо, коли українську спортсменку не почули й не взяли на змагання її тренера.
"У даній ситуації вона зайняла 5-е місце, ми будемо розбиратися в ситуації. Головний тренер, який формує команду зі стрибків з жердиною, її не почув, на жаль, і ми всі побачили цю емоційну промову зі сльозами", - зазначив спортсмен.