За липень зафіксували майже півтори тисячі заражених ВІЛ українців

У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 415 людей діагностували СНІД, а 254 людини померли від СНІДу, повідомляє Страна.ua.

Такі дані наводить у Фейсбуці Центр громадського здоров'я МОЗ. Як видно зі статистики, ВІЛ вже не проблема груп ризику: представників ЛГБТ і наркозалежних. Більшість заражених - це гетеросексуали, інфіковані при статевому контакті.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні в липні:

гетеросексуальний - 845 осіб;

гомосексуальний - 46;

парентеральний (тобто внутрішньовенний) - 525;

вертикальний (передача від матері до плоду під час проходження ним родових шляхів) - 146;

Невстановлені - 2.

У МОЗ нагадали, що запобігти поширенню ВІЛ-інфекції нескладно: потрібно вести здоровий спосіб життя, відмовлятися від ризикованої поведінки, зокрема ін'єкційних наркотиків, і обов'язково використовувати презервативи. А також свідомо ставитися до власного здоров'я.