У Чернігові збили на смерть поліцейського

У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті не вижив співробітник поліції, повідомляє РБК-Україна.

Як заявили в поліції Чернігівської області - їх колега Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП.

Вони уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова. На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.

"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події" , - повідомляють у поліції.

Поліцейські висловлюють співчуття рідним та близьким свого колеги.

"Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального і професійного фахівця, який сумлінно служив державі" , - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталья Скороход