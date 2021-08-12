Військові з Чехії та Словаччини будуть брати участь у київському параді

Представники Збройних сил (ЗС) Чехії візьмуть 24 серпня в Києві участь у військовому параді з нагоди Дня незалежності України. Про це заявив журналістам у четвер ввечері прессекретар чеського міністерства оборони Марек Валу, повідомляє ТАСС.

"Чеська армія направить на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України 27 військовослужбовців зі складу гарнізону Праги. Вони візьмуть участь у військовому параді" , - зазначив він.

На урочистості до Києва вирушить офіційна делегація з Чехії. До її складу увійдуть заступник міністра оборони республіки Ян Гавранек і перший заступник начальника Генштабу ВС Чехії Яромир Зуна.

У київському військовому параді будуть також задіяні словацькі військовослужбовці.