"Зелений" енергогігант зазнає збитків через слабкий вітер

Енергокомпанія Orsted, найбільша в Данії та одна з лідерів в галузі поновлюваних джерел енергії, залишиться без частини прибутку через слабкий вітер в Європі, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Financial Times з посиланням на генерального директора Мадса Ніппера "зелений" енергогігант, що спеціалізується на виробництві та установці вітряних електростанцій, недоотримав 220 мільйонів доларів за підсумками другого кварталу 2021 року. За прибутком компанії вдарила найслабша за останні 22 роки швидкість вітру в Північному морі, де знаходиться більшість вітряків.

"Це дуже серйозно. Наче ти фермер, у якого не йде дощ" , - сказав він.

Навіть якщо прямо зараз вітер почне дути зі звичною швидкістю, прогноз по річному прибутку компанії у 2,5 мільярда доларів не збудеться. Після заяв керівника акції компанії впали на чотири відсотки.

За підсумками першого півріччя прибуток Orsted склав 2,1 мільярда доларів. Частина прибутку отримана від продажу двох вітряків в Нідерландах за 850 мільйонів доларів, решту 1,25 мільярда доларів компанії принесли вітроелектростанції водного і земного типів. Ніппер сказав, що задоволений результатами Orsted.

Низька швидкість вітру торкнулася інших європейських представників вітроенергетики - німецької RWE і британської SSE. RWE повідомила, що за перші шість місяців 2021 року прибуток компанії виявився нижчим за прогнози на 21 відсоток. Попри проблеми, фінансовий директор Майкл Мюллер назвав економічні показники «дуже хорошими». За підсумками року RWE має намір заробити 3-3,4 мільярда євро.

В кінці травня Великобританія встановила рекорд з виробництва чистої енергії. Завдяки сильним штормам, протягом години понад 60 відсотків всієї електроенергії країни вироблялося вітряними електростанціями.