Брітні Спірс звільнилася від опіки батька

Брітні Спірс звільнилася від опіки батька

Батько американської виконавиці Брітні Спірс Джеймі погодився відмовитися від опікунства над своєю дочкою. Однак адвокат чоловіка заявив, що для цього "немає реальних підстав" і рішення ухвалене тільки через публічну сварку між сім'єю, яка стала суперечити інтересам попзірки, повідомляє Обозреватель.

Таку відповідь на клопотання виконавиці її батько подав до Верховного суду Лос-Анджелеса у четвер, 12 серпня. Як пише Variety, цей крок Джеймі Спірса – величезна перемога для співачки, яка під опікою вже 13 років після свого публічного нервового зриву.

Видання зазначило, що відтоді Спірс стала досить здоровою, щоб виступати, гастролювати, проживати в Лас-Вегасі й заробляти сотні мільйонів доларів.

Адвокат Джеймі Спірса заявив: його клієнт готовий співпрацювати з представниками своєї дочки в справі про зняття опікунства. Водночас правозахисник назвав чоловіка "постійною мішенню невиправданих нападок".

"Незалежно від його офіційного статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс, він завжди буде любити її беззастережно і піклуватися про те, що краще для неї", – стверджує юрист.

Адвокат попзірки Метью Розенгарт зі свого боку заявив, що подія стала для них несподіванкою. За словами Розенгарта, вони розчаровані триваючими ганебними й гідними осуду нападками на його підзахисну.

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого енергійного розслідування поведінки містера Спірса та інших осіб за останні 13 років, коли він отримав мільйони доларів від статків своєї дочки, і я з нетерпінням чекаю отримання показань містера Спірса під присягою", – сказав адвокат.
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