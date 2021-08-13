Брітні Спірс звільнилася від опіки батька
Батько американської виконавиці Брітні Спірс Джеймі погодився відмовитися від опікунства над своєю дочкою. Однак адвокат чоловіка заявив, що для цього "немає реальних підстав" і рішення ухвалене тільки через публічну сварку між сім'єю, яка стала суперечити інтересам попзірки, повідомляє Обозреватель.
Таку відповідь на клопотання виконавиці її батько подав до Верховного суду Лос-Анджелеса у четвер, 12 серпня. Як пише Variety, цей крок Джеймі Спірса – величезна перемога для співачки, яка під опікою вже 13 років після свого публічного нервового зриву.
Видання зазначило, що відтоді Спірс стала досить здоровою, щоб виступати, гастролювати, проживати в Лас-Вегасі й заробляти сотні мільйонів доларів.
Адвокат Джеймі Спірса заявив: його клієнт готовий співпрацювати з представниками своєї дочки в справі про зняття опікунства. Водночас правозахисник назвав чоловіка "постійною мішенню невиправданих нападок".
"Незалежно від його офіційного статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс, він завжди буде любити її беззастережно і піклуватися про те, що краще для неї", – стверджує юрист.
Адвокат попзірки Метью Розенгарт зі свого боку заявив, що подія стала для них несподіванкою. За словами Розенгарта, вони розчаровані триваючими ганебними й гідними осуду нападками на його підзахисну.
"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого енергійного розслідування поведінки містера Спірса та інших осіб за останні 13 років, коли він отримав мільйони доларів від статків своєї дочки, і я з нетерпінням чекаю отримання показань містера Спірса під присягою", – сказав адвокат.