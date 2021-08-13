МОЗ оцінив обстановку зі штамом "Йота" в Україні

Станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстровано циркуляцію цього варіанту недуги. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, повідомляє 24 канал.

Зрештою, цей вірус не такий вже й "новий". Кузін зазначив, що зараз майже 27 – 28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи від листопада 2020 року. Разом з тим, в Україну він не потрапив, на відміну від більш небезпечного Дельта-штаму.

"Україна відправляє і продовжує відправляти зразки, які відібрані з території країни, до референс-лабораторії у ЄС. Згідно з ними, Йоту ще не зафіксували на території України" , - заявив Кузін.

Він додав, що тест-системи, які використовуються в Україні та які надала ВООЗ зараз здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусної хвороби: Альфа, Ета, Бета, Гама, Дельта, Каппа.