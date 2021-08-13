В Україні вперше друкують будинок на 3D-принтері

У Сумській області в селищі Недригайлів реалізують незвичайний для України пілотний проєкт, там друкують будинок на 3D-принтері, який за рік сконструювали місцеві ІТ-шники, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що в процес будівництва залучені 13 творців диво-машини, серед них – програмісти, інженери та електронники.

За запевненнями ІТ-шників, принтер здатний надрукувати практично все. На цей час він вже встиг зробити цоколь майбутнього будинку.

У команди – амбітні плани, в майбутньому вони хочуть друкувати по дому на тиждень зусиллями тільки двох людей.