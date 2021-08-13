Зарплати перерахують: кому легше знайти роботу

В Україні середня зарплата до кінця 2021 року може досягти рекордних 16 тис. грн. Традиційно, швидше за інших ростуть оклади в аграрній сфері, IT і страхуванні, повідомляє Обозреватель.

Водночас аналітики ринку праці скаржаться: у роботодавців є величезний запит на представників робочих спеціальностей і їхню працю готові гідно оплачувати. Але все одно українці вибирають вищу освіту. Як результат – кожен другий безробітний у країні має диплом.

Хто заробляє більше за всіх і як перерахують суми?

Традиційно, в Україні першість за розміром зарплат у програмістів і фінансистів. Вони, за офіційними даними, можуть розраховувати на 26 і 22 тис. грн на місяць відповідно. Водночас середня зарплата по вакансіях для IT-шників становить від 60 до 160 тис. грн.

Цього року зарплати зросли вже на 20%. Тут, щоправда, варто враховувати низьку порівняльну базу: минулого року через локдауни доходи українців падали, кількість робочих місць скорочувалася. А деяких співробітників відправляли у відпустки без збереження зарплати.

Як росли зарплати в Україні. Джерело: Державна служба статистики

Економіка поступово відновлюється, це відображається і на ринку праці. Розмір зарплат і кількість робочих місць – головний показник ситуації в країні. З року в рік залишаються стабільними і сфери, в яких найактивніше ростуть оклади. Колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта впевнений: "у 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було раніше, в 2018-2019 роках".

Ідеться про:

аграріїв;

логістів;

страховиків;

фахівцях інформаційних технологій.

Якщо ж говорити про більш довгострокові прогнози, то в найближчі п'ять років особливим попитом будуть користуватися працівники сфери кібербезпеки, аграрії, фахівці харчової промисловості та IT, упевнена аналітик "Робота" OLX Марія Абдулліна.

"Якщо говоримо про глобальні тренди й перспективи 15-20 років, то згідно з міжнародними дослідженнями, зокрема і дослідженням Всесвітнього економічного форуму, найвищим буде попит на фахівців у таких сферах як аналітика і робота з даними, кібербезпека, харчові технології, зелені технології..." – додала вона.

Згідно з прогнозом, розробленим OBOZREVATEL на підставі статистики попередніх п'яти років, після значного зростання зарплат (приблизно на 3-4% на місяць) динаміка сповільниться. У грудні її розмір злетить до 16 тис., проте передусім за рахунок річних премій. А вже в січні 2021-го може знизитися до близько 15 тисяч.

Через зростання середньої зарплати потрібно підвищувати мінімалку

В Україні середня зарплата досягла 14,3 тис. грн, йдеться в даних Держстату. Це в 2,4 рази вище, ніж мінімалка. Таким чином, мінімальна зарплата складає всього лише близько 42% середньої. Причому:

згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, відношення мінімальної зарплати до середньої має бути на рівні не менш як 50% (тобто замість 6000 грн українці повинні отримувати від 7100 грн);

у країнах ЄС встановлений рівень мінімальної зарплати – не менш як 60% середньої (українці в такому разі отримували б від 8,58 тис. грн).

Де платять найвищі зарплати. Джерело: Державна служба статистики

Людмила Черенько, науковиця з Інституту демографії та соцдосліджень, пояснює: значно скоротити рівень бідності можна тільки за допомогою різкого підвищення мінімалки. І такий досвід в України вже є – підвищення мінімальної зарплати з 1600 до 3200 грн у 2017-му. Тоді рівень бідності скоротився з 58,6% до 47,3% і падав аж до коронавірусного 2020-го.

Крім того, це призвело до різкого зростання бюджетних надходжень. І головна причина: до 40% роботодавців показує мінімальну зарплату своїх співробітників і з неї ж платить податки. Решту доплачують у конвертах. Це призводить до значного спотворення реальної статистики, а також до багатомільярдних втрат для бюджету. Наприклад, за даними податківців, щорічно в конвертах виплачують 500 млрд грн.

Робочі в безпеці: попит на них тільки зростає

В Україні 51% безробітних мають вищу освіту. Водночас фахівці робітничих спеціальностей затребувані не тільки в Україні, але і в найближчих країнах. Представник Jooble Олена Кірільєвніна зазначає, що потреба в робочих фахівцях перебуває на високому рівні. "Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Найбільш популярні: охоронець, швачка, автослюсар, комірник, вантажник, офіціант", – відзначає експертка.

Також легко знайти роботу за такими спеціальностями:

водій (зокрема і водій таксі);

кур'єр;

кухар;

майстер манікюру / педикюру;

продавець.

Хороший робочий, слюсар, сантехнік може заробляти більше, ніж посередній юрист. Ситуація, за якої більшість випускників шкіл здобуває вищу освіту, створює диспропорцію на ринку: роботодавці потребують водіїв і слюсарів, а шукачі роботи воліють працювати юристами й економістами.