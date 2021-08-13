У супермаркеті Кривого Рогу на людей впала стеля

В Інгулецькому районі Кривого Рогу в супермаркеті "Варус" обвалилася стеля в м'ясному відділі, повідомляє Кореспондент.

Як розповіли в Facebook-групі Інгулець очевидці, конструкції були не важкі, але достатньої ваги для травмування покупців.

"Знайомий лежить в 17-й лікарні міста. А у мене болить спина, піду робити КТ хребта" , - написала Ірина Мандзюк.

Facebook-група Інгулець

Після НП торгову точку закрили на ремонт. Обвалення стелі прокоментував представник "Варуса" Олександр Шуть. В інтерв'ю Днепр вечерний він повідомив, що після НП була проведена перевірка подібних конструкцій у всіх магазинах мережі спільно з підрядником.

Супермаркет "Варус"

Він запевнив, що за її результатами "можемо впевнено говорити, що всі елементи в наших магазинах надійно закріплені та безпечні для клієнтів і співробітників". Шуть заявив, що підвісна конструкція в цьому супермаркеті була встановлена в січні 2021 року.

"Потерпілому надано необхідну допомогу, адміністрація супермаркету наполягла на перевірці стану його здоров'я в медичному закладі і оплатила екстрені витрати. Госпіталізація і лікування не знадобилися. Медики переконалися, що здоров'ю відвідувача нічого не загрожує і він на наступний день вийшов на роботу" , - розповів представник мережі магазинів.

Він також додав, що мережа ініціювала стягнення матеріального збитку з підрядника.