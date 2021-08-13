13 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день лівшів, День неприємностей "П'ятниця, тринадцяте", Міжнародний день скептиків, повідомляє УНИАН.

У Тунісі - День жінок, в США - День "винен хтось інший", День вина "Просекко", День біфштекса з вирізки, В ЦАР - День Незалежності, в Японії - День поминання покійних, в Лаосі - День вільного Лаосу, День Лао Іссара, в Індії, Непалі - свято поклоніння зміям "Нагапанчамі", в Індії - День патріотів, в Колумбії - День гумориста, в Німеччині - День пам'яті жертв Берлінської стіни.

Пам'ятні дати 13 серпня, річниці та події

У цей день в 1899 році американський винахідник Вільям Грей запатентував телефон-автомат. Все почалося з того, що у жителя штату Коннектикут Вільяма Грея захворіла дружина. Необхідно було терміново викликати лікаря. Телефони в той час були великою рідкістю, і єдиний, власник такого апарату, що знаходив поблизу, відмовив Грею в проханні зробити дзвінок. Саме це і послужило поштовхом для винахідника зайнятися розробкою апарату, який сам би брав плату за наданий зв'язок. Після кількох невдалих спроб Грей все-таки створив цілком працездатну конструкцію "громадського телефону". Він запатентував більше двадцяти конструкцій телефонів-автоматів і створив власну телефонну компанію.

Перший таксофон презентували в 1890-му році на Всесвітній виставці в Парижі. У тому ж році в американському місті Хартфорді встановили перший громадський таксофон. Плату за користування збирав спеціальний контролер. Впровадження таких апаратів істотно ускладнювалося, тому що їх постійно крали. Це призвело до того, що їх стали приковувати ланцюгом і наймати спеціальних сторожів. Поширенню перших телефонів загального користування якраз і заважало те, що вони вимагали наявності обслуговуючого персоналу. А це сильно здорожувало дану послугу. Проблема була вирішена після того, як Грею вдалося автоматизувати процес оплати.

Телефони-автомати протягом усього XX століття залишалися незмінним атрибутом будь-якого населеного пункту майже по всьому світу. Їх ера закінчилася за два останні десятиліття - їх витіснив мобільний зв'язок.

У 1907 році в Нью-Йорку запрацювало перше таксі.

У 1913 році в Шеффілді виплавили першу нержавіючу сталь.

13 серпня 1928 року в Лондоні через радіостанцію європейської акціонерної компанії, заснованої шотландським вченим Джоном Лоугі Бердом, в ефір вийшла перша кольорова телепередача.

У 1942 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея "Бембі".

13 серпня 1961 року почалося будівництво Берлінської стіни, яка за задумом СРСР повинна була скоротити кількість перебіжчиків з НДР в Західний Берлін, так як їх число зростало з року в рік (до початку зведення стіни з НДР на захід бігли до двох мільйонів чоловік). Західні країни виступили з протестом, в НДР і ФРН проходили масові демонстрації, але це не призвело ні до яких результатів. Посеред Берліна виросла бетонна стіна висотою до п'яти метрів з протягнутим зверху колючим дротом і з сторожовими вишками. Вона стала одним з найвідоміших символів "холодної війни". Довжина розділяла місто стіни була 45 кілометрів плюс 120 кілометрів навколо Західного Берліна, що відокремлювали його від решти території НДР.

Зі східного боку до стіни примикала мертва зона шириною в півкілометра, де стояли будинки, зруйновані у війну. Із західного боку люди підходили до стіни, малювали на ній карикатури і писали заклики до миру. 9 листопада 1989 року, після падіння комуністичного режиму в НДР, тріумфуючими берлінцями почалося руйнування стіни, і незабаром вона була розібрана на сувеніри. Зараз існує Музей Берлінської стіни, де розповідається, на які хитрощі йшли люди, щоб подолати її. Наприклад, одна подружня пара буквально катапультувала свою дитину через стіну. За спробу подолати стіну своїми життями заплатили чимало німців.

У 1966 році в Тунісі заборонили міні-спідниці.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 серпня вшановує пам'ять святого Євдокима - покровителя дому та сім'ї. Інші назви свята: "Євдоким"," Євдокимова Змова", "змова борони".

Що сьогодні не можна робити

У цей день злі люди наводять порчу. Не сваріться ні з ким, не підбирайте речі і гроші, не беріть нічого у незнайомців і не давайте нічого зі свого будинку. Особливо обережні будьте на перехрестях. Від пристріту навіть краще надіти червону вовняну нитку.

Прикмети на 13 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сильний вітер - зима буде сніжною;

вже гріється на сонечку - до дощу;

павутина полетіла - сонячна погода протримається ще довго;

бджоли сидять у доказах - до негоди.

Іменини 13 серпня

Іменини у Антона, Євдокима, Анни, Василя, Арсенія, Володимира, Єлизавети, Костянтина, Івана, Миколи, Максима, Юрія, Степана та Сергія.