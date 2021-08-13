Британію звинуватили у нерозумних витратах грошей

Уряд Великобританії витрачає більше коштів на виробництво вуглецевих викидів, ніж на їх скорочення, заявили у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF). Благодійна організація порахувала такий розподіл бюджету несправедливим і звинуватила Лондон в нерозумному поводженні з грошима, повідомляє Лента.Ру.

Як пише The Guardian, захисники природи вивчили опублікований в березні проєкт бюджету на 2021 рік і з'ясували, що на боротьбу з глобальним потеплінням було виділено всього 145 мільйонів фунтів стерлінгів, а на шкідливі для навколишнього середовища проєкти - 40 мільярдів фунтів стерлінгів. Причому більша частина відведених на благо природи грошей піде на створення системи торгівлі викидами для підприємств після Brexit.

WWF зумів викрити уряд в безвідповідальних інвестиціях за допомогою нового "інструменту маркування бюджету". Спільно з Vivid Economics благодійна організація розробила сервіс, який співвідносить рішення політиків з їх впливом на навколишнє середовище.

"Весняний проект бюджету показав невідповідність між риторикою уряду і реальним станом справ. Амбіції [щодо скорочення викидів парникових газів] великі, але хотілося б бачити дієву політику" , - заявила глава відділу клімату WWF Ізабелла О'Дауд.

Вона звинуватила міністрів в ігноруванні кліматичної порядку і закликала терміново вжити заходів. За словами О'Дауд, якби уряд поставив в пріоритет екологічні інвестиції, у нього з'явилося б близько 90 мільярдів фунтів стерлінгів на створення нових робочих місць, а також на пільги на охорону здоров'я та інфраструктуру.

Уряд же спростувало аналіз WWF. Представник британського Мінфіну назвав його «вводячим в оману», оскільки там не враховувалися 12 мільярдів фунтів стерлінгів, які влада пообіцяла витратити на десятиетапне «зелене» перетворення промисловості.

Аналогічну WWF оцінку політиці влади щодо навколишнього середовища дав і Британський комітет з екологічного аудиту (EAC). Організація звернула увагу, що з країн Великої сімки в Сполученому Королівстві найсильніше постраждала дика природа. Однак успіхи в сфері екології у держави теж є. На думку аналітиків з агентства kMatrix, «зелених» підприємств в Великобританії в чотири рази більше, ніж забруднюючих атмосферу.