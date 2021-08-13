У Пакистані вибухнув військовий завод: загинули три особи
На сході Пакистану стався вибух на підприємстві оборонно-промислового комплексу. В результаті інциденту загинули три людини, двоє отримали поранення, повідомляє Новое время.
За даними видання Сіньхуа вибух стався через технічну несправність на одному з об'єктів оборонно-промислового концерну Пакистанські збройові заводи в місті Вах провінції Пенджаб. Три співробітники підприємства загинули, двоє отримали поранення.
Відзначається, що ударна хвиля поширилася по всьому місту і вибила скло в довколишніх будинках. У керівництві підприємства повідомили, що ситуація взята під контроль, завали на місці вибуху розчищені.
"Військові джерела повідомили на умовах анонімності, що під час штабелювання і передачі чутливих матеріалів нерідкі невеликі вибухи, однак сьогоднішній вибух був потужним", - відзначає Сіньхуа.