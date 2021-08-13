Чиновника з Дніпропетровщини вдруге впіймали на хабарі

У Дніпропетровській області поліцейські затримали на хабарі заступника голови райради, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби Нацполіціі чиновник налагодив корупційну схему - за винагороду вирішував питання про зняття з військового обліку, відновлення втрачених військових облікових документів, постановки на військовий облік і реєстрацію місця проживання.

Так, за 5 400 чиновник обіцяв громадянину вплинути на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб прискорити процес отримання тимчасового посвідчення про приписку до військової дільниці.

Затримали чиновника під час отримання хабара. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

У поліції зазначають, що чиновник в 2018 році вже затримували при отриманні 4200 дол. Хабара. Зараз кримінальне провадження за даним фактом знаходиться на розгляді в суді.