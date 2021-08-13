Харківських оперів судитимуть за неправдиві показники

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно трьох співробітників поліції, підозрюваних в приховуванні тяжких злочинів (ч. 1 ст. 396 КК України), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк" , - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

Всі троє підозрюваних були оперуповноваженими Холодногірського відділу поліції Харкова. Двом з них оголошено про підозру в лютому цього року, третьому - в травні.

За даними досудового слідства, підозрювані, прагнучи до гарних показників, відмовлялися приймати заяви від постраждалих в результаті грабежу та розбою. Відомості про ці кримінальні правопорушення були внесені в ЕРДР і розслідувані лише після втручання обласної прокуратури під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами укриття тяжких злочинів від обліку.