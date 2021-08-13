У Росії заарештували провідного випробувача гіперзвуку

У четвер в Росії заарештували главу науково-дослідного інституту, що спеціалізується на гіперзвукових технологіях, за звинуваченням у державній зраді, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними російських інформаційних агентств останній арешт вченого, підозрюваного в державній зраді, стався у зв'язку з тим, що Росія випередила інші великі світові держави в перегонах за розробку низки нової гіперзвукової зброї, яку президент Володимир Путін назвав «непереможною».

Така зброя доставляє снаряди, швидкість яких у багато разів перевищує швидкість звуку, які можуть маневрувати в польоті, і від них важко ухилитися або протистояти звичайним засобам.

З посиланням на джерела в спецслужбах агентства Інтерфакс та ТАСС повідомили, що вчений Олександр Куранов був затриманий в ході спецоперації внутрішньої розвідки ФСБ, передає AFP. Куранов буде перебувати під вартою до 9 жовтня в очікуванні суду, повідомляє пресслужба Лефортовського районного суду Москви.

73-річний Куранов звинувачується в передачі «секретної інформації», пов'язаної з його дослідженням, «іноземному громадянину». Державне інформаційне агентство РІА Новини повідомило, що, крім цього, подробиці справи не розголошуються. Справи про державну зраду в Росії, за якими передбачається від 12 до 20 років позбавлення волі, зазвичай засекречені.

Куранов очолює науково-дослідне підприємство гіперзвукових систем, розташоване в другому місті Росії - Санкт-Петербурзі. Згідно з біографією, розміщеною на сайті компанії, Куранов є автором понад 120 наукових робіт і керує дослідженнями в області гіперзвукових технологій. Він додає, що «бере участь в міжнародних асоціаціях» і «виконує роботи на замовлення по поставці до багатьох країна світу».

Минулого місяця Росія успішно випробувала "Циркон", гіперзвукову ракету морського базування, що летить зі швидкістю, яка в сім разів перевищує швидкість звуку. Якщо інші випробування будуть успішними, ракета приєднається до гіперзвукових апаратів «Авангард» і ракетам повітряного базування «Кинджал» в арсеналі гіперзвукової зброї Росії.

Однак немає жодних доказів того, що Куранов брав участь в розробці ракет. Його справа - остання в широкому спектрі випадків, в яких беруть участь російські вчені, обвинувачені в державній зраді або розголошенні державної таємниці в останні роки.