Курс валют НБУ на 13 серпня

Курс валют НБУ на 13 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 13 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 12 серпня, знизився до позначки 26.77 за 1 долар.

Курс євро виріс на 1 коп до 31.42 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 12 серпня 2021 року.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.02 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.768 600 --0.036
EUR євро 31.421 000 +0.011
RUB рубль 0.363 910 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 37.078 500 --0.002
CHF Швейцарський франк 29.023 700 --0.007
PLN польський злотий 6.848 300 --0.001
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