Курс валют НБУ на 13 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 13 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 12 серпня, знизився до позначки 26.77 за 1 долар.
Курс євро виріс на 1 коп до 31.42 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 12 серпня 2021 року.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.02 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 серпня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.768 600
|EUR
|євро
|31.421 000
|RUB
|рубль
|0.363 910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.078 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.023 700
|PLN
|польський злотий
|6.848 300