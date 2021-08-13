Продажі Lada в Україні зросли в 6 разів, незважаючи на заборону

Незважаючи на багаторічну війну РФ з Україною, російський автопром відчуває себе в нашій країні непогано. Компанії країни-агресора з виробництва машин з легкістю змогли обійти видані нашим Кабміном торговельні обмеження, повідомляє UBR.

Нагадаємо, ще уряд Володимира Гройсмана в 2019-м заборонив на весь 2020 рік імпорт російських авто. Але запчастин і комплектуючих до них ембарго не торкнулося.

"Щороку, десь 25 грудня, заборона триває. Вона діяла до 31 грудня 2020-го або до завершення агресії з боку РФ. Агресія не припинилася, тому заборона продовжена поки до 31 грудня 2021-го", - говорить гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

У минулому році продажі по суті російських авто в Україні впали, але на це були об'єктивні причини. В першу чергу - карантин, який змусив багато автосалонів закритися. До того ж по гаманцю наших громадян пандемія вдарила теж неслабо. Плюс до всього український ринок нових авто почав стрімко скорочуватися. Покупці почали економити.

І дійсно, з початку 2020 року до сьогоднішнього дня в Україні не було розмитнено жодної виробленої в Росії машини. Але разом з тим, дивним чином, російський "АвтоВАЗ" примудрився продати в нашій країні 500 машин Lada. Росіяни поставляють комплектуючі та запчастини, а самі автомобілі збирають в Україні, де їх і продають.

Незважаючи на заборону уряду, в 2020-му позиції російського бренду Lada навіть не похитнулися, оскільки сусідський автовиробник приваблює наших громадян низькими цінами. Сталося це завдяки тому, що в Україні ще в 2019-му почали ввозити з РФ шасі для легкових автомобілів.

Імпортують не лише шасі. Продажі зростають

Інформацію про виробництво і продаж в Україні російських авто чітко підтвердили в розмові з нами керівник проекту "Авто 24" Сергій Матусяк і глава інформаційно-аналітичної групи Auto-consulting Олег Омельницький.

"Так, таким чином російські авто у нас легалізуються. Завозяться шасі, імпорт яких не заборонений Кабміном. І таким чином росіяни обходять заборону і називають це українським виробництвом. І потім автомобіль Lada (всі знають, що він російський) потрапляє на український ринок через Запорізький завод", - розповідає Омельницький.

До слова, мова йде не тільки про імпорт шасі, але і кузовів. У 2020-му цих запчастин в Україні "АвтоВАЗ" продав приблизно на $5,5 млн. Цей показник перевищив виторг 2019-го майже вп'ятеро. За даними "Укравтопрому", якщо в червні 2020-го був проданий 31 автомобіль Lada, то в червні 2021-го ця цифра зросла майже вшестеро - до 170 одиниць.

Приваблюють цінами і прикриваються Renault

Власних потужностей "АвтоВАЗ" у нас не має. І дані про те, що, як каже Омельницький, російські автомобілі збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ, належить корпорації "УкрАвто"), підтвердили і багато інших наших співрозмовників. Втім, для учасників українського ринку це вже давно не секрет.

Важливо і наступне. Ще в 2017 році контроль на "АвтоВАЗ" отримала французька компанія Renault. Це стало доброю нагодою для виробника російських авто в Україні, щоб уникнути зайвих розмов, прикритися і цим.

Українцям просто почали пояснювати, що Lada - це практично французький автомобіль.

Що ж стосується спокуси українців низькими цінами, то це дійсно так (тільки в Києві у Lada сім ділерів, а по всій Україні - майже 40). Нову машину Lada можна купити за ціною від 200 тис. грн. На своєму українському сайті Lada називає свої авто "найдоступнішими в Україні".

Загалом розцінки на шість пропонованих моделей, згідно з інформацією на тому ж сайті, такі:

седан Granta - 200 тис. грн;

кросовер Xray - 270 тис. грн;

універсал Vesta - 273 тис. грн;

позашляховик NIVA - 307 тис. грн;

Largus - 342 тис. грн;

Vesta SW Cross - 350 тис. грн.

Для порівняння, найдешевший седан в Україні, зібраний не з російських деталей - це узбецький Ravon R4, ціни на який стартують від 282 тис. грн. Найдешевший універсал (Hyundai I30) можна придбати за ціною від 455 тис. грн. Найдешевший позашляховик (Suzuki Jimny) обійдеться мінімум в 600 тис. грн.

Редакція UBR.ua відправила в "УкрАвто" відповідний запит з проханням пояснити збірку в Україні російських авто, але на момент написання матеріалу відповіді не послідувало. Крім Lada, на "ЗАЗ" з російських комплектуючих збираються автомобілі Renault Arkana і Kia Rio.

Але справедливості заради відзначимо, що справа не тільки в Lada і "АвтоВАЗі", але і в тому ж російському ГАЗі, який в нашій країні представляє "Мотор Девелопмент Груп". Правда, в останньому вирішили діяти більш відкрито, випускаючи вантажівки з машинокомплектів російської "Газелі" під власним брендом - HDC, абсолютно цього не приховуючи.

Нарешті, залишається відкритим питання, чому в Кабміні, знаючи, очевидно, про обхідні способи постанови, не вирішать це питання, наклавши заборону на імпорт, в тому числі, і російських комплектуючих.

Найімовірніше, припускають наші співрозмовники, мова йде про наявність на нашому ринку декількох великих гравців, які, зловживаючи монополією, чинять тиск на чиновників.