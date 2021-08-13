Для паломників змінили правила в'їзду до України

Для паломників змінили правила в'їзду до України

Паломники та особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 12 серпня, інформував МЗС України. Дипломати уточнюють, що також іноземні паломники повинні мати один з документів:

  • негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більш ніж за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;
  • іноземний COVID-сертифікат, виданий в державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.
"В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон", - відзначили в МЗС.

Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальну дистанцію, масковий режим, проходити температурний скринінг.

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