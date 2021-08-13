Для паломників змінили правила в'їзду до України

Паломники та особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 12 серпня, інформував МЗС України. Дипломати уточнюють, що також іноземні паломники повинні мати один з документів:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більш ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;

іноземний COVID-сертифікат, виданий в державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

"В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон" , - відзначили в МЗС.

Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальну дистанцію, масковий режим, проходити температурний скринінг.