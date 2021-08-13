Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося і в четвер.

Поява Національного банку з покупкою 5 млн доларів (а цього тижня регулятор більше за один день і не намагався купувати) лише на час загальмувало зниження цінників, що продовжилося відразу ж після того, як регулятор пішов. В останній день робочого тижня, схоже, на міжбанку буде встановлено новий річний мінімум. Експортери, добре бачачи поточний тренд, будуть поспішати продати свої обсяги, а покупці - вичікувати кращих цін і купувати тільки при появі ознак гальмування або розвороту внутрішньоденного тренду.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,70 / 26,77 - ціна заявок на купівлю / продаж відповідно. Курс готівкового долара в обмінниках Києва вчора знизився приблизно на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,87-26,88 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,82-26,83 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з того ж рівня. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Від того, чи продовжить дешевшати безготівковий долар, залежить і напрям подальшого руху курсу готівкового долара.

Євро на ринку FOREX в четвер здійснювало коливання у вузькому діапазоні 1,1723-1,1747 долара. Вранці п'ятниці воно намагається продовжити зростання, але поки безрезультатно. Готівкове євро в четвер подешевшало приблизно на 8 копійок: вранці київські обмінки продавали є по 31,48-31,50 гривень, а до вечора готові були віддавати по 31,40-31,42 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,40-31,43 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. У разі, якщо євро на FOREX продовжить рости, готівкове євро теж може подорожчати.

Російський рубль у четвер увесь день здійснював рух між рівнями 73,35 і 73,70 рубля за долар. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 73,53-73,65 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вчора продавали по 3,62-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні очікується, що ціна російської валюти залишиться такою ж.