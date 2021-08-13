У США обговорили ситуацію в Афганістані з главами МЗС Канади та ФРН

Держсекретар США Ентоні Блінкен в телефонних розмовах з главами МЗС Канади Марком Гарно, Німеччини Хайко Маасом і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорив питання скорочення дипломатичної присутності Сполучених Штатів в Афганістані, повідомляє Інтерфакс.

У бесідах Блінкен обговорив з партнерами "плани Сполучених Штатів щодо скорочення цивільної присутності в Кабулі в світлі мінливої ситуації в області безпеки".

У той же час, він "підкреслив, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці міцних дипломатичних відносин і відносин у сфері безпеки з урядом Афганістану і співпраці з союзниками".

Сторони обмінялися думками про обстановку в області безпеки в Афганістані, "нагальну необхідність припинення насильства і триваючих дипломатичних зусиллях".

"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці політичного врегулювання конфлікту" , - інформував держдеп.

У той же час, лідери афганського руху "Талібан" заявили, що не мають наміру вести переговори з владою Афганістану до тих пір, поки на посаді президента країни знаходиться Гані, повідомив раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.