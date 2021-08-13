В Укртелекомі розповіли, чи будуть піднімати інтернет-тарифи

Для фіксованого широкосмугового доступу (ШСД) в інтернет поточний і наступний рік в "Укртелекомі" назвали періодом "великого будівництва оптики" в сільській місцевості, повідомляє UBR.

Міністерство цифрової трансформації буде реалізовувати субвенції на подальший розвиток мереж в селах.

"Але принципових змін в цінових пропозиціях чекати не варто", - підкреслили в прес-службі оператора у відповідь на запит про можливе підвищення цін на інтернет-тарифи.

У компанії відзначили, що вартість ШСД в Україні "залишається серед найнижчих в світі". Це пов'язано з ціновою конкуренцією в містах, де свої послуги пропонують як "білі" компанії з прозорим оподаткуванням, так і "сірі".

Останні ховаються за численними "фопами".

"Ціна балансує між тиском собівартості і ринковим тиском", - констатували в "Укртелекомі".

Тут повідомили, що встановлюють тарифи, які є "максимально доступними і обгрунтованими" з економічної точки зору.

"Робити довгострокові прогнози по тарифам на телеком-послуги в умовах крихкого відновлення економічного зростання в другій рік пандемії Covid-19, очікуваного збільшення мінімальної зарплати неможливо, але в короткостроковій перспективі плануємо використовувати діючі тарифи", - заявив оператор.

В "Укртелекомі" відзначили, що вартість послуг враховує такі фактори, як рівень мінімальної заробітної плати (перегляд якої планується в кінці поточного року), ціни на паливо і електроенергію.