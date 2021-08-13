Оренда квартир і кімнат: ціни стрімко пішли вгору

Орендувати квартиру або кімнату в містах України зараз не так вже й складно. В умовах коронакризи багато сімей стали перебиратися ближче до родичів або виїжджати жити за місто, оскільки у багатьох відпала прив'язка до щоденної роботи в офісі, повідомляє РБК-Україна.

Перед початком навчального року у великих містах відзначається зростання цін на знімне житло, і експерти кажуть, що тільки в липні ціни стрибнули на 6%. І це не межа. Скільки коштує орендувати квартири та кімнати в серпні в різних містах України?

Оренда в Києві

Найдешевший варіант у столиці - це кімната в Деснянському районі, від 3000 гривень. Кімната на Печерську обійдеться від 7500 гривень. Але в середньому, ціна однієї кімнати в столиці - від 4500 гривень на місяць.

Однокімнатна квартира в Голосіївському районі обійдеться від 11500 на місяць, дві кімнати – від 15800 гривень, три кімнати – від 22000 гривень.

У Дарницькому районі однушки стартують від 11000 гривень, двокімнатні -13500 гривень, трикімнатні – від 16500 гривень.

У Деснянському районі однокімнатна квартира обійдеться від 7000 гривень, дві кімнати – від 8000 гривень, трикімнатна – від 11000 гривень.

У Дніпровському районі за однокімнатну хочуть від 9000 гривень, за двокімнатну – 11000 гривень, за трикімнатну – 15000 гривень.

На Оболоні однокімнатна обійдеться від 9000 гривень, двокімнатна від 13000 гривень, трикімнатна – від 19000 гривень.

На Печерську однокімнатна квартира коштує 16000 гривень на місяць, двокімнатна – 30000 гривень, трикімнатна – від 55000 гривень.

На Подолі однокімнатна обійдеться від 8800 гривень, дві кімнати – від 11000 гривень, трикімнатна-від18000 гривень.

У Святошино однокімнатна - від 7500 гривень, двокімнатна – від 10000 гривень, три кімнати – від 13300 гривень.

У Солом'янському районі від 10000 гривень за однокімнатну, від 12000 за дві кімнати та від 16000 за три кімнати.

У Шевченківському районі однокімнатна від 11000 гривень, двокімнатна від 16000 гривень, трикімнатна – від 32400 гривень.

Оренда в Харкові

Орендувати кімнату в Харкові обійдеться від 2700-2800 гривень, повноцінна квартира – від 5000 гривень.

Ціни на оренду квартир в Харкові

Оренда в Дніпрі

Найдешевші кімнати для оренди в Дніпрі в Новокодацькому районі. Там можна знайти кімнату з сусідами за 2200 гривень на місяць. В середньому ціна по місту - від 2400 гривень, тільки в Центральному районі дорожче – від 4000 гривень. А ось квартири обійдуться набагато дорожче.

Ціни на оренду квартир в Дніпрі

Оренда в Одесі

Орендувати квартиру в сезон в Одесі на тиждень досить складно і дорого, а ось на довгострокову оренду в цьому місті зовсім інші ціни. Найдешевша кімната - в Суворовському районі, від 1000 гривень. В середньому по місту кімнати коштують від 2250 до 2800 гривень.

А ось квартири коштують набагато дорожче, і ціна коливається в залежності від району. Чим ближче до моря - тим дорожче. А у віддаленому районі - на 35% дешевше.

Ціни на оренду квартир в Одесі

Оренда у Львові

Кімнату в місті можна зняти практично в будь-якому районі міста і ціни стартують від 2500 гривень. Залежно від місця розташування ціни не сильно відрізняються, в центрі кімната обійдеться в 3200 гривень.

А ось ціни за однокімнатну квартиру кусаються і не сильно відрізняються від району – від 7500 до 8000 гривень.

Ціни на оренду квартир у Львові

Автор: Анна Шиканова