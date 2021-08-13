Лондон направить в Афганістан 600 військових, щоб евакуювати своїх громадян

Великобританія евакуює своїх громадян, що працюють в посольстві в Кабулі, з Афганістану. Так, Лондон направить в Афганістан 600 військових, повідомляє Кореспондент.

Військовослужбовці будуть відправлені на короткостроковий період і прибудуть в Кабул вже в найближчі дні.

"Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни і підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Тим часом влада Данії прийняли рішення евакуювати в країну 45 громадян Афганістану, які працювали в датському посольстві в Кабулі.

Вони мають право виїхати в Європу разом з дружиною або чоловіком і дітьми. Евакуюватися зможуть і працювали перекладачами для датських військових афганці.