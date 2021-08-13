Пожежі в Італії: ситуація на Сицилії покращилась

Пожежі, спричинені екстремальними температурами та сильним вітром, в четвер були значною мірою під контролем на острові Сицилія, хоча вогонь продовжує спустошувати інші райони південної Італії, повідомляє Європейська правда.

Влада заявила, що ситуація на Сицилії покращилася після кількох напружених днів, коли вогонь загрожував будинкам.

Цивільна оборона Італії все ще класифікувала пожежну небезпеку на великих островах Сицилія та Сардинія як дуже високу через стійку посуху, а також вітри. У четвер та п’ятницю метеорологи знову очікували високі температури в окремих районах країни.

В особливо постраждалому регіоні Калабрія на крайньому півдні материкової частини Італії кількість активних лісових пожеж зменшилася приблизно до 60, заявив президент регіону Ніно Спірлі.

Але ситуація все ще залишається серйозною, додав він, звинувативши у багатьох пожежах паліїв.

Багато пожеж горіло в районі міста Реджо-Калабрія та сусіднього національного парку Аспромонте, внесеного у список ЮНЕСКО за унікальний ландшафт, та провінції навколо Катанцаро. Станом на четвер вдень діяло 70 пожежних команд та п’ять пожежних літаків.