Канада пожертвує 10 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

Канада безкоштовно передасть іншим країнам до 10 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson, повідомляє Укрiнформ.

"Канада має намір безкоштовно передати іншим країнам через механізм COVAX до 10 млн доз вакцини компанії Janssen, яку отримала шляхом укладення угод попередньої закупівлі" , - йдеться в повідомленні МЗС.

Відзначається, що з цим пожертвуванням загальний внесок країни в COVAX зросте до 45 млн доз.

"Це буде зроблено на додаток до 545 млн доларів, які Канада раніше пообіцяла передати механізму COVAX" , - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.