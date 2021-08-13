Канада пожертвує 10 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson
Канада безкоштовно передасть іншим країнам до 10 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson, повідомляє Укрiнформ.
"Канада має намір безкоштовно передати іншим країнам через механізм COVAX до 10 млн доз вакцини компанії Janssen, яку отримала шляхом укладення угод попередньої закупівлі", - йдеться в повідомленні МЗС.
Відзначається, що з цим пожертвуванням загальний внесок країни в COVAX зросте до 45 млн доз.
"Це буде зроблено на додаток до 545 млн доларів, які Канада раніше пообіцяла передати механізму COVAX", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС уточнили, що пожертвувані Канадою дози
"допоможуть прискорити доставку вакцин в країни Карибського басейну і Латинської Америки, одночасно допомагаючи пріоритетним країнам в інших регіонах".