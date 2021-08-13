37 млн транспортного податку: які авто вважаються розкішшю

У липні 2021 року фізособи сплатили до місцевих бюджетів 5,9 млн грн транспортного податку. Всього за сім місяців цього року українці перерахували 37 млн грн т.зв. "автомобільного податку на розкіш", повідомляє UBR.

За даними Державної податкової служби, в цьому році оподаткуванню підлягають 248 моделей машин. У переліку знаходяться такі марки:

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Chevrolet;

Ferrari;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rolls-Royce;

Tesla;

Mclaren.

Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.

У ДПС нагадали, що такі збори повинні оплачувати українці, які володіють легковими автомобілями, ринкова вартість яких перевищує 2,25 млн грн (375 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня). При цьому вік машини повинен бути не старше п'яти років з року випуску.

Щоб дізнатися вартість свого автомобіля, власник може скористатися спеціальним калькулятором на сайті Міністерства економіки.

Нагадаємо, що через зростання мінімальної зарплати і відповідно вартості авто, які підлягають оподаткуванню, Мінфін пропонує знизити "поріг" до 200 "мінімалок". Таким чином податок на розкіш змушені будуть платити українці, які володіють машинами за 1,2 млн грн.